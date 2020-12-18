Канада та Україна у 2021 році модернізують угоду про вільну торгівлю - посол

Посол також висловила сподівання на те, що у 2021 році з'явиться можливість спростити процес подорожей між Канадою та Україною

"Це вкрай важливо для українських громадян і також для двосторонніх відносин, якщо ми хочемо їх посилювати, особливо торговельні відносини", - додала Ґаладза.

У 2021 році Канада та Україна модернізують угоду про вільну торгівлю, повідомила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей рік буде важливим, тому що передбачається її (угоди - ІФ) модернізація, включаючи послуги. Тому я з нетерпінням очікую можливості працювати в цьому напрямі", - сказала Ґаладза на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в п'ятницю.

Вона наголосила, що Україні необхідно продовжувати працювати в напрямі реформи системи правосуддя.

"Це вкрай важливо для українських громадян і також для двосторонніх відносин, якщо ми хочемо їх посилювати, особливо торговельні відносини", - додала Ґаладза.

Посол також висловила сподівання на те, що у 2021 році з'явиться можливість спростити процес подорожей між Канадою та Україною.

"Зв'язки між людьми - саме те, що формує наші двосторонні відносини. Маю на увазі тих людей, які їздять з України до Канади і навпаки. Думаю, що протягом наступного року у нас з'являться можливості спростити цей процес, прояснити, налагодити і повернутися до чогось на кшталт нормального життя після року, який минув", - пояснила вона.

Крім того, дипломат нагадала, що 1 січня набуває чинності угода між Канадою та Україною про спільне виробництво аудіовізуальної продукції.

Ґаладза зазначила, що ще одним напрямом двосторонньої співпраці України та Канади є продовження роботи в напрямі забезпечення справедливості, підзвітності, прозорості щодо збиття рейсу "МАУ" Іраном.

"Ми маємо забезпечити правосуддя, прозорість для сімей, і ми продовжуватимемо разом працювати для того, щоб небо було безпечнішим для всіх людей, які літають і, на жаль, яким доводиться подорожувати до зон конфліктів", - сказала вона.

Посол заявила, що Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з Україною.

"Україна, безумовно, може покладатися на те, що Канада незмінно і безкомпромісно підтримуватиме територіальну цілісність, не тільки шляхом тактичних навчань, які ми організовуємо для Збройних сил України, коли вони готуються до розгортання на Донбасі, але також у форматі багатосторонніх форумів та ініціатив на зразок Кримської платформи", - зазначила дипломат.

За її словами, Канада також продовжить супроводжувати Україну на шляху реформ.

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