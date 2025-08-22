Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада знімає частину контрзаходів у торговельній війні з США

22 серпня 2025, 21:55
Канада знімає частину контрзаходів у торговельній війні з США
Фото: з вільних джерел
Водночас Оттава збереже мита на сталь, алюміній та автомобілі
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його уряд скасує більшість контрмит, запроваджених проти США.
 
Про це пише CBC News.
 
За словами Карні, цей крок має "знизити градус" торговельної війни та відображає дії Вашингтона, який раніше звільнив від тарифів усі товари в межах угоди CUSMA.
 
Водночас Канада збереже мита на сталь, алюміній та автомобілі, оскільки США продовжують обкладати ці галузі своїми тарифами.
 
Білий дім уже привітав рішення Оттави. Карні повідомив, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп заявив: цей крок Канади стане поштовхом для відновлення переговорів щодо нової торговельної угоди.
 
Прем’єр уперше натякнув на можливість часткового зняття мит ще на початку серпня, зазначивши, що це може допомогти канадським виробникам витримати наслідки торговельної війни.
 
За його словами, попри чинні американські тарифи на сталь, алюміній, автомобілі, мідь, деревину та енергоресурси, 85% канадсько-американської торгівлі залишається безмитною, що є кращим показником, ніж у більшості інших країн.

 

Канада

