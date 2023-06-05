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Керівництво рф не визначилося з реакцією на рейди РДК і легіону "Свобода росії" – ISW

05 червня 2023, 08:02
Керівництво рф не визначилося з реакцією на рейди РДК і легіону
Міноборони росії не координує свої дії з губернатором Бєлгородської області Вячєславом Гладковим і досі не вирішило, як реагувати на рейди російського добровольчого корпусу і легіону "Свобода росії".

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

"Суперечливі повідомлення офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відреагувати на РДК і ЛСР дають підстави припустити, що Міноборони і Гладков не координують своїх відповідей на рейди", – зазначають експерти.

Крім того, в ISW повідомляють про перемовини щодо обміну російськими військовополоненими на території Бєлгородської області.

"ЛСР і РДК надіслали Гладкову відео, на якому нібито були показані бійці РДК і ЛСР із двома російськими військовополоненими, яких, за їхніми словами, вони захопили під Новою Таволжанкою. РДК і ЛСР вимагали, щоб Гладков прибув до храму на Новій Таволжанці до 17:00 (за московським часом) для переговорів про звільнення військовополонених. Гладков заявив, що готовий зустрітися з бійцями РДК і ЛСР на блокпосту Шебекіно. Пізніше Гладков, як повідомляється, відмовився зустрічатися з бійцями РДК і ЛСР, оскільки вважав, що російські військовополонені вже мертві. РДК і ЛСР випустили наступне відео, на якому демонструють себе з 12 російськими військовополоненими, критикуючи Гладкова за відсутність мужності і заявляючи, що вони відправлять військовополонених в Україну", – зазначається у звіті ISW.

Раніше офіційні особи рф невідповідно реагували на рейди ополченців на територію росії, намагались заспокоїти зростаючу тривогу в російському суспільстві та підтримувати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб подати війну як екзистенціальну для рф.

Реакція росії здебільшого була зосереджена на інформаційному впливі і немає жодних ознак того, що російське керівництво вирішило, як запобігати подальшим рейдам ополченців у прикордонні області рф. Також неясно, наголошується у зведенні, чи організовує російська влада відповідну евакуацію населення.  

В ISW посилаються на бійця РДК, який заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно і що російські громадяни здебільшого втекли за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів у напів занедбаному стані. 

Проте Гладков стверджував, що 4 тисячі жителів цього району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку із заходами з евакуації.

Також ISW не отримали підтвердження того, що дії РДК і ЛСР спонукали керівництво росії відволікти значні сили для припинення прикордонних вторгнень, перекинувши їх із лінії фронту.

ISWлегіон Свобода росіїРДК

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