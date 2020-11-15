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Кількість інфікованих COVID-19 у світі з початку пандемії перевищила 54 млн – університет Гопкінса

До 54 млн 6 тис. 870 зросла в світі в неділю загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 з початку пандемії, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.
Кількість інфікованих COVID-19 у світі з початку пандемії перевищила 54 млн – університет Гопкінса Молекула коронавіруса

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Університет.

За його даними, кількість летальних випадків від викликаних коронавірусом захворювань в неділю досягла 1 млн 312 тис.356.

Загалом зареєстровано 34 млн 779 тис. 380 осіб, які перенесли інфекцію і вилікувалися, інформує університет.

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15 11 2020 15:37
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