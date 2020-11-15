НОВИНИДо 54 млн 6 тис. 870 зросла в світі в неділю загальна кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 з початку пандемії, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість інфікованих COVID-19 у світі з початку пандемії перевищила 54 млн – університет Гопкінса
Молекула коронавіруса
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Університет.
За його даними, кількість летальних випадків від викликаних коронавірусом захворювань в неділю досягла 1 млн 312 тис.356.
Загалом зареєстровано 34 млн 779 тис. 380 осіб, які перенесли інфекцію і вилікувалися, інформує університет.
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15 11 2020 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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