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Кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 75 млн, жертв вірусу - понад 1,66 млн

До числа країн із 5 млн і більше випадків заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 17 млн 206 тис. 647 інфікованих COVID-19, зафіксовано 310 тис. 699 летальних випадків, вилікувалися понад 9 млн людей.
Кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 75 млн, жертв вірусу - понад 1,66 млн Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі з початку пандемії сягнула 74 млн 921 тис. 288 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  дані американського Університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 662 тис. 465, одужали понад 50 млн.

До числа країн із 5 млн і більше випадків заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 17 млн 206 тис. 647 інфікованих COVID-19, зафіксовано 310 тис. 699 летальних випадків, вилікувалися понад 9 млн людей.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де їхня кількість зросла за минулу добу до 9 млн 979 тис. 447, кількість померлих - до 144 тис. 789, одужали понад 9,4 млн людей.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 110 тис. 434 захворілих, із них померли 184 тис. 827, вилікувалися понад 6,3 млн людей.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети становив на ранок п'ятниці 214. У США на 1 млн жителів померли 958 людей, в Індії - 104, у Бразилії - 867.

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18 12 2020 12:29
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