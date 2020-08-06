Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 400 тис., інфікованих - понад 7 млн

Всього в світі коронавірус виявлений більш ніж у 200 країнах і районах

За повідомленням порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими подіями в світі, коронавірусом з початку його поширення в світі заразилися 7 млн 91 тис. 666 осіб, померли 406 тис., вилікувалися 3,4 млн.

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 8:00 понеділка досягла 402 тис. 852 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 673, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на американський університет Джонса Гопкінса.

На ранок неділі цей показник становив 4 тис. 195 осіб.

Всього в світі з початку пандемії, за даними університету, на 8:00 понеділка налічувалося 7 млн 15 тис. 128 інфікованих COVID-19, збільшення становить 118 тис. 952 тис. проти 156 тис. 156 добою раніше, вилікувалися понад 3,14 млн людей.

За повідомленням порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими подіями в світі, коронавірусом з початку його поширення в світі заразилися 7 млн 91 тис. 666 осіб, померли 406 тис., вилікувалися 3,4 млн.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 942 тис. 363 (110 тис. 514 померли), Бразилії - 691 тис. 758 (36 тис. 455), Великій Британії - 287 тис. 621 (40 тис . 625), Індії - 257 тис. 486 (7 тис. 207), Іспанії - 241 тис. 550 (27 тис. 136), Італії - 234 тис. 998 (33 тис. 899), Перу - 196 тис. 515 ( 5 тис. 465), Франції - 191 тис. 102 (29 тис.158), Німеччині - 185 тис. 750 (8 тис. 685), Туреччині - 170 тис. 132 (4 тис. 692), Ірані - 171 тис. 789 (8 тис. 281), Чилі - 134 тис. 150 (1 тис. 637), Мексиці - 117 тис. 103 (13 тис. 699), Пакистані - 103 тис. 671 (2 тис. 067), Саудівській Аравії - 101 тис. 914 (712).

За даними Worldometer, рівень смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав 52,1 проти 51,6 у неділю. У США він досяг 340 осіб, Іспанії - 580, Великій Британії - 597, Італії - 561, Бразилії - 176, Франції - 447, Німеччині - 105, Туреччині - 56, Ірані - 99, Індії - 5, Перу - 166, Чилі - 115 , Мексиці - 106, Пакистані - 9, Саудівській Аравії - 20.

Всього в світі коронавірус виявлений більш ніж у 200 країнах і районах.

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