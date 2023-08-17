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ПОЛІТИКА

КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету на знак протесту проти саміту США, Південної Кореї та Японії – Reuters

17 серпня 2023, 13:59
КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету на знак протесту проти саміту США, Південної Кореї та Японії – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Північна Корея розкритикувала поглиблення військового співробітництва між трьома країнами як "частину небезпечної прелюдії до створення "азіатської версії НАТО".

Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету або вдатися до інших воєнних дій на знак протесту проти саміту між США, Південною Кореєю та Японією. 

Про це заявив південнокорейський депутат з посиланням на розвідувальне агентство країни,повідомляє Reuters.

Reuters нагадує, що президент США Джо Байден проведе в п'ятницю в Кемп-Девіді зустріч з президентом Південної Кореї Юн Сук Елем і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, сподіваючись зміцнити зв'язки між Сеулом і Токіо на тлі ядерних загроз з боку Північної Кореї і впливу Китаю в регіоні.

Водночас, зазначається, що Північна Корея розкритикувала поглиблення військового співробітництва між трьома країнами як "частину небезпечної прелюдії до створення "азіатської версії НАТО".

Крім того, південнокорейський депутат після зустрічі з начальником Національної розвідувальної служби заявив, що КНДР також може спробувати запустити ще один супутник-шпигун в кінці серпня або початку вересня після того, як в травні їй не вдалося запустити в космос першу подібну платформу.

На думку депутата, є шанс, що Північна Корея запустить супутник, щоб відсвяткувати річницю свого заснування 9 вересня.

Крім того, Північна Корея і росія домовилися про широке співробітництво в галузі оборони, коли російський міністр оборони зустрівся з Кім Чен Ином минулого місяця.

"Національна розвідувальна служба очікує, що росія і Північна Корея активізують своє оборонне співробітництво, і уважно відстежує переміщення, щоб виявити будь-яку можливу передачу росією ракетно-ядерних технологій Пхеньяну", - сказав депутат.

Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання нею місії зі стримування війни.

СШАЯпоніясамітКНДРпротест

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