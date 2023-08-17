КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету на знак протесту проти саміту США, Південної Кореї та Японії – Reuters
Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету або вдатися до інших воєнних дій на знак протесту проти саміту між США, Південною Кореєю та Японією.
Про це заявив південнокорейський депутат з посиланням на розвідувальне агентство країни,повідомляє Reuters.
Reuters нагадує, що президент США Джо Байден проведе в п'ятницю в Кемп-Девіді зустріч з президентом Південної Кореї Юн Сук Елем і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, сподіваючись зміцнити зв'язки між Сеулом і Токіо на тлі ядерних загроз з боку Північної Кореї і впливу Китаю в регіоні.
Водночас, зазначається, що Північна Корея розкритикувала поглиблення військового співробітництва між трьома країнами як "частину небезпечної прелюдії до створення "азіатської версії НАТО".
Крім того, південнокорейський депутат після зустрічі з начальником Національної розвідувальної служби заявив, що КНДР також може спробувати запустити ще один супутник-шпигун в кінці серпня або початку вересня після того, як в травні їй не вдалося запустити в космос першу подібну платформу.
На думку депутата, є шанс, що Північна Корея запустить супутник, щоб відсвяткувати річницю свого заснування 9 вересня.
Крім того, Північна Корея і росія домовилися про широке співробітництво в галузі оборони, коли російський міністр оборони зустрівся з Кім Чен Ином минулого місяця.
"Національна розвідувальна служба очікує, що росія і Північна Корея активізують своє оборонне співробітництво, і уважно відстежує переміщення, щоб виявити будь-яку можливу передачу росією ракетно-ядерних технологій Пхеньяну", - сказав депутат.
Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання нею місії зі стримування війни.