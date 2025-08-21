Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
КНДР побудувала секретну базу біля Китаю

21 серпня 2025, 12:09
КНДР побудувала секретну базу біля Китаю
Фото: з відкритих джерел
Вона може бути загрозою для Східної Азії та США
КНДР побудувала ракетну базу Сінпун-дон, яка  розташована лише за 27 км від кордону з Китаєм. Імовірно, на цій базі зберігають новітні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні нести ядерні боєзаряди.
 
Про це пише The Guardian.
 
За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), база Сінпун-дон у провінції Північний Пхьонан може вміщувати від шести до дев’яти ядерних МБР та їхні пускові установки. Зазначено, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини США".
 
У звіті йдеться, що база є однією з приблизно "15–20 об’єктів для запуску балістичних ракет, технічного обслуговування, зберігання ракет і боєголовок", про які КНДР ніколи офіційно не заявляла. Вона раніше не була предметом жодних переговорів щодо денуклеаризації між США та Північною Кореєю.
 
На думку аналітиків, у разі кризи або війни ракети та пускові установки можуть бути виведені з бази, приєднатися до спеціальних підрозділів і здійснювати менш помітні запуски з інших регіонів країни.
 
За даними звіту, ці об’єкти є ключовими елементами стратегії Північної Кореї у сфері балістичних ракет, а також розширення її ядерного стримування та ударних можливостей стратегічного рівня.
 
Після провалу саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у 2019 році в Ханої КНДР значно прискорила свою ядерну програму. Лідер країни закликав до швидкого розширення ядерного потенціалу, а Пхеньян оголосив себе "незворотною" ядерною державою.
 
У звіті також йдеться про поглиблення співпраці Північної Кореї з росією після вторгнення рф в Україну. За оцінками південнокорейських і західних спецслужб, у 2024 році Пхеньян відправив до росії понад 10 000 солдатів (переважно в Курську область), а також артилерійські снаряди, ракети й далекобійні системи залпового вогню.
 
Вашингтон заявляє, що має докази надання москвою Північній Кореї допомоги в галузі космічних і супутникових технологій в обмін на підтримку у війні проти України. 
 
Аналітики наголошують, що технології для запуску супутників і для МБР значною мірою збігаються.
КНДР

