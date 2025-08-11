КНДР пригрозила "самообороною" США та Південній Кореї через військові навчання

США та Південна Корея проведуть щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS)

Північна Корея пригрозила США та Південній Кореї через заплановані військові навчання. Пхеньян попередив про "негативні наслідки".

Про це повідомляє державна інформагенція Північної Кореї (KCNA).

Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив, що заплановані спільні навчання Південної Кореї та США становлять "серйозну загрозу" і можуть нібито ще більше загострити нестабільну ситуацію на Корейському півострові.

У КНДР також вважають, що ці навчання є "ключовим чинником" погіршення ситуації в регіоні, а військовий тиск проти КНДР нібито "обернеться бумерангом" і призведе до меншої безпеки для самих Вашингтона та Сеула.