Конструктори Mercedes Formula One та вчені створили заміну апарату штучної вентиляції легень
Про це повідомляє ВВС, зазначає "Укрінформ".
"40 нових пристроїв уже доставили в госпіталь Університетського коледжу Лондона та ще в три лікарні Лондона", - йдеться у повідомленні.
Якщо випробування пройдуть успішно, Mercedes зможе виробляти до 1000 таких пристроїв на день, починаючи з поточного тижня.
Британське агентство з регулювання лікарських засобів і медичної продукції (MHRA) вже дало дозвіл на їх використання.
"Зазвичай розробка медичних приладів потребує років, але ми це зробили за кілька днів, тому що ми повернулися до простого існуючого пристрою та переконструювали його для того, щоб вміти швидко і масово його виробляти", - сказала професорка Ребекка Шіплі, директор Інституту медичної інженерії UCL.
Мається на увазі, що науковці розібрали існуючий пристрій постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP), який використовували, зокрема, в Китаї та Італії для лікування хворих на Covid-19. Потім CPAP вдосконалили та адаптували для масового виробництва.
За словами професора коледжу Мервіна Зінгера, цей пристрій є проміжним між простою кисневою маскою та апаратом штучної вентиляції легень.
Як зазначається, пристрій доставляє кисень через рот та ніс пацієнта під тиском, що дозволяє легеням залишатися відкритими та збільшує кількість наявного в них кисню.
Апарат також зменшує зусилля, необхідні для вдиху, особливо коли альвеоли легенів пошкоджені внаслідок дії коронавірусу.
Зазначається, що такий підхід є менш інвазивним, ніж апарат штучної вентиляції легень, для якого пацієнтам у дихальні шляхи вводять спеціальні трубки.
Нагадаємо, що Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень
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