Космічну обсерваторію для дослідження Сонця запустили з з космодрому Цзюцюань у Китаї

Китай здійснив успішний запуск обсерваторії космічного базування для дослідження Сонця (ASO-S) з космодрому Цзюцюань на північному заході.

Зазначається, що запуск відбувся в неділю о 07:43 за пекінським часом (02:43 за Києвом).

Новий супутник для дослідження Сонця був запущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March-2D) та вийшов на задану орбіту.

Обсерваторія космічного базування буде використовуватися в основному для дослідження причинно-наслідкових зв'язків між сонячними спалахами, корональними викидами мас і магнітним полем Сонця, а також для отримання даних, необхідних для прогнозування космічної погоди.

Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" ("Великий похід") цей запуск став 442-м за рахунком.