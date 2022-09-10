ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай здійснив успішний запуск обсерваторії космічного базування для дослідження Сонця (ASO-S) з космодрому Цзюцюань на північному заході.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічну обсерваторію для дослідження Сонця запустили з з космодрому Цзюцюань у Китаї
Фото: RUSSIAN.NEWS.CN
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що запуск відбувся в неділю о 07:43 за пекінським часом (02:43 за Києвом).
Новий супутник для дослідження Сонця був запущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March-2D) та вийшов на задану орбіту.
Обсерваторія космічного базування буде використовуватися в основному для дослідження причинно-наслідкових зв'язків між сонячними спалахами, корональними викидами мас і магнітним полем Сонця, а також для отримання даних, необхідних для прогнозування космічної погоди.
Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" ("Великий похід") цей запуск став 442-м за рахунком.
Нагадаємо, що вперше в історії людства космічний корабель торкнувся Сонця, пролетівши через його "корону" - верхні шари атмосфери зірки.
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