Кожен архієрей УПЦ МП при перетині кордону має певні складнощі, - архієпископ Климент

На його думку, відповідна ситуація це "сегрегація за релігійною ознакою"

У всіх священиків Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) нині виникають проблеми при перетині українського кордону.

Про це повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент, інформує "Громадське".

"Кожен наш архієрей при перетині кордону має певні складнощі, його затримують, його додатково перевіряють: і багаж, і документи. Є така інформація, що всі архієреї Української православної церкви є в якихось особливих списках", - заявив Климент.

На його думку, відповідна ситуація це "сегрегація за релігійною ознакою".

Нагадаємо, що Державна міграційна служба заявляє, що єпископ Української православної церкви (МП) Гедеон (Юрій Харон) був позбавлений українського громадянства в червні 2018 року через приховування громадянства Росії.

Додамо, що прикордонники у столичному аеропорті "Бориспіль" не пропустили єпископа УПЦ МП Юрія Харона в Україну, заявляючи, що у нього є громадянство кількох країн.