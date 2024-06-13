Країни-члени Рамштайн зобов'язалися надати Україні безпекову допомогу майже на $100 млрд доларів – Остін

Завдяки західній військовій допомозі ЗСУ завдали російським загарбникам величезних втрат, зазначив шеф Пентагону.

Країни-члени контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн зобов’язалися надати Україні безпекової допомоги майже на $100 млрд.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23 зустрічі у Брюсселі в четвер, 13 червня.

"Я пишаюся тим, що з лютого 2022 року ця контактна група зобов’язалася надати Україні безпекової допомоги на понад 98 млрд дол. І ця коаліція продовжує знаходити інноваційні та стійкі способи швидкого надання критично важливих сил і засобів для задоволення найнагальніших потреб України", – сказав він.

Шеф Пентагону подякував Швеції, Бельгії і Іспанії за останні пакети військової допомоги Україні і нагадав, що США теж продовжують надавати Україні необхідну безпекову допомогу.

"Відтоді як було підписано закон, Сполучені Штати вже поставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні гранатометів та систем протитанкового озброєння, а також більше засобів ППО, щоб допомогти Україні дати відсіч російським військам під Харковом", – заявив він.

Ллойд Остін заявив, що ЗСУ завдали російським загарбникам "величезних втрат".

"З моменту повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року щонайменше 350 тис. російських військовослужбовців було вбито або поранено. Українські війська потопили, знищили або пошкодили 24 російські засоби в Чорному морі", – зазначив він.

За оцінками міністра, з вересня минулого року, коли росія розпочав свій наступ, було знищено понад 2600 російських бойових машин.

Також міністр оборони заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина. Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", — заявив голова Пентагону.

Сьогодні, 13 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23-тє засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. На порядку денному «Рамштайну» посилення ППО України, зокрема й зенітними ракетними комплексами Patriot.