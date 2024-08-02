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кремль вітає повернення шпигунів, але каже, що обмін не припинить війну в Україні – WP

02 серпня 2024, 20:21
кремль вітає повернення шпигунів, але каже, що обмін не припинить війну в Україні – WP
Фото: Leratrunova
путін реалізував свою короткочасну задачу.

Зустрічі звільнених в'язнів у москві, Вашингтоні і Кельні показали велику прірву між росією та Заходом на тлі триваючої війни в Україні.

Про це пише американська газета The Washington Post.

В кремлі радіють поверненню додому шпигунів і кілера, яких обміняли на американських заручників та власних дисидентів. 

Проте це ніяк не свідчить про наближення миру в Україні, пише видання. 

речник Кремля Дмитро Пєсков швидко спростував будь-які припущення, що обмін означав би будь-яке розморожування відносин із Заходом, яке могло б відкрити шлях до мирних переговорів у війні проти України. 

"Якщо ми говоримо про Україну та більш складні міжнародні проблеми, це зовсім інша справа. Там принципи зовсім інші. Це принципи національних інтересів нашої країни, інтересів національної безпеки, і там робота ведеться в іншому режимі і за іншими принципами", - заявив Пєсков.

російська аналіт та засновниця компанії R. Politik із політичних консультацій Тетяна Станова сказала, що ніхто не повинен очікувати прориву у американо-російських відносинах після обміну, під час якого рф звільнила 16 ув’язнених.

"Немає ознак того, що нинішній обмін сприятиме мирним переговорам щодо України", - додала вона. 

За її словами, натомість це відображає поточну ситуацію, коли кожна сторона вчиться жити зі взаємною непримиренністю.

Останній подібний обмін утримуваними особами між москвою та Заходом відбувся в 1985 році, коли Радянський Союз обміняв 25 західних шпигунів на чотирьох агентів Варшавського договору на мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом, пише газета.  

Проте настрій у той час був іншим, адже радянський лідер-реформатор Михайло Горбачов щойно прийшов до влади, сигналізуючи про свою готовність до більш відкритих відносин і прокладаючи шлях до зустрічі з президентом Рональдом Рейганом у Женеві пізніше того ж року.

"Але зараз немає жодних ознак потепління у американо-російських відносинах, оскільки Кремль розглядає обмін полоненими як прагматичну угоду в короткострокових інтересах росії", - зазначають журналісти. 

Сьогодні, 2 серпня, до США прибули американці, звільнені в рамках обміну з росією.

 

ув'язненіобмінРосія

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