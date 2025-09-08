Також Пєсков звинуватив Україну та європейські країни у спробах втягнути США у новий санкційний тиск на москву.

Речник кремля Дмитро Пєсков цинічно поскаржився на "відсутність взаємності" з боку європейських держав та України.

росія звинуватила Україну та країни Європи в тому, що вони нібито намагаються втягнути США "у свою орбіту" та "нав’язати" нові санкції проти Москви. Про це заявив Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ у понеділок, 8 вересня.

"Санкції це той порядок денний, який активно просувають, у першу чергу, звичайно ж, 'київський режим' та європейські країни. Вони роблять усе можливе, щоб залучити Вашингтон до своєї орбіти та нав’язати ці санкції", - сказав Пєсков.

За його словами, "різні представники" у Вашингтоні роблять відповідні заяви, і в кремлі їх нібито "беруть до уваги".

"Загалом, можна сказати, що ця безпрецедентна кількість санкцій, введена проти нашої країни за останні чотири роки, не мала жодного ефекту. Вони виявилися абсолютно марними з точки зору тиску на росію", - стверджує речник, однак не пояснив, чому москва постійно вимагає скасування цих санкцій, якщо вони такі "неефективні".

Пєсков також повторив скаргу на "відсутність взаємності" з боку європейських держав та "київського режиму". За його словами, посія продовжить "рухатись шляхом досягнення своїх цілей", і жодні санкції не зможуть змусити її змінити "послідовну позицію".

Нагадаємо, що вчора Трамп заявив, що США можуть перейти до другого етапу санкцій проти рф.