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КС розгляне подання щодо визнання неконституційними положень низки законів про обробку персональних даних

Конституційне подання, підписане 54 народними депутатами, надійшло до Конституційного суду 26 лютого
Згідно з конституційним поданням, скан якого розміщено на сайті КС, серед законів, окремі положення яких депутати просять КС проаналізувати і визнати такими, що не відповідають Основному закону, - "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", "Про банки і банківську діяльність", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", "Про державний реєстр виборців".
КС розгляне подання щодо визнання неконституційними положень низки законів про обробку персональних даних Фото: rbc.ua

Конституційне подання 54 народних депутатів України з проханням визнати неконституційними окремі положення 12 законів, що стосуються обробки персональних даних, верифікації та моніторингу державних виплат, надійшли до Конституційного Суду України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суб’єкт права на конституційне подання просить визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) окремі положення дванадцяти законів України щодо отримання та обробки персональних даних і здійснення верифікації та моніторингу державних виплат з метою забезпечення конституційного правопорядку, дотримання принципів верховенства права, поваги до прав і основних свобод людини", - інформує сайт Конституційного Суду в четвер.

Також зазначається, що конституційне подання, підписане 54 народними депутатами, надійшло до Конституційного суду 26 лютого.

Згідно з конституційним поданням, скан якого розміщено на сайті КС, серед законів, окремі положення яких депутати просять КС проаналізувати і визнати такими, що не відповідають Основному закону, - "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", "Про банки і банківську діяльність", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", "Про державний реєстр виборців".

Автори подання обґрунтовують свою вимогу тим, що, згідно з Конституцією, заборона на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди є складовою конституційного права на охорону особистого та сімейного життя.

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27 02 2020 12:58
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