КС розгляне подання щодо визнання неконституційними положень низки законів про обробку персональних даних

Згідно з конституційним поданням, скан якого розміщено на сайті КС, серед законів, окремі положення яких депутати просять КС проаналізувати і визнати такими, що не відповідають Основному закону, - "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", "Про банки і банківську діяльність", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", "Про державний реєстр виборців".

Конституційне подання 54 народних депутатів України з проханням визнати неконституційними окремі положення 12 законів, що стосуються обробки персональних даних, верифікації та моніторингу державних виплат, надійшли до Конституційного Суду України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суб’єкт права на конституційне подання просить визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) окремі положення дванадцяти законів України щодо отримання та обробки персональних даних і здійснення верифікації та моніторингу державних виплат з метою забезпечення конституційного правопорядку, дотримання принципів верховенства права, поваги до прав і основних свобод людини", - інформує сайт Конституційного Суду в четвер.

Також зазначається, що конституційне подання, підписане 54 народними депутатами, надійшло до Конституційного суду 26 лютого.

Згідно з конституційним поданням, скан якого розміщено на сайті КС, серед законів, окремі положення яких депутати просять КС проаналізувати і визнати такими, що не відповідають Основному закону, - "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", "Про банки і банківську діяльність", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", "Про державний реєстр виборців".

Автори подання обґрунтовують свою вимогу тим, що, згідно з Конституцією, заборона на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди є складовою конституційного права на охорону особистого та сімейного життя.

Нагадаємо, що КС Німеччини визнав заборону надання допомоги в скоєнні евтаназії неконституційною