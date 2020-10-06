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Київ та ще 6 областей: у МОЗ повідомили, які регіони не готові до послаблення карантину

"Це ті області, які відсьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину"
Місто Київ та ще 6 областей України станом на 10 червня не відповідають усім необхідним критеріям, аби мати змогу перейти до наступного етапу послаблення карантину.
Київ та ще 6 областей: у МОЗ повідомили, які регіони не готові до послаблення карантину rbc.ua/

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Громадське".

Він зазначив, що 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантину для тих областей, які показують позитивну динаміку захворюваності на COVID-19.

Водночас наразі такої немає у Києві, а також Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях.

"Це ті області, які відсьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину", — сказав Ляшко. 

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.

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10 06 2020 11:40
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