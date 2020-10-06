Київ та ще 6 областей: у МОЗ повідомили, які регіони не готові до послаблення карантину

"Це ті області, які відсьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину"

Місто Київ та ще 6 областей України станом на 10 червня не відповідають усім необхідним критеріям, аби мати змогу перейти до наступного етапу послаблення карантину.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Громадське".

Він зазначив, що 10 червня в Україні стартує черговий етап послаблення карантину для тих областей, які показують позитивну динаміку захворюваності на COVID-19.

Водночас наразі такої немає у Києві, а також Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях.

"Це ті області, які відсьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.