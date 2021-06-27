Київщина за одним із показників МОЗ відповідає "червоній" зоні. Чи можливе посилення карантину?
Про це вказано у даних Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Громадське".
Так, станом на неділю, 27 червня, Київська та решта областей України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Київській спостерігається "червоний" рівень за показником охоплення тестування на коронавірус. Решта областей мають всі "зелені" показники.
Зараз у регіоні показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Водночас норма - не менш як 300 тестів на 100 тисяч населення.
Варто зазначити, що цього замало для того, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину - для цього "червоному" рівню мають відповідати щонайменше два показники.
Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки станом на 27 червня 2021 року
Фото: Скріншот
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях
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