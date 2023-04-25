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ПОЛІТИКА

Китай і Сінгапур планують військові навчання, оскільки Пекін зміцнює оборонні зв'язки — Reuters

25 квітня 2023, 09:33
Китай і Сінгапур планують військові навчання, оскільки Пекін зміцнює оборонні зв'язки — Reuters
Навчання триватимуть з кінця квітня до початку травня.

Китай та Сінгапур проведуть перші спільні військові навчання з 2021 року вже цього тижня, оскільки Пекін поглиблює зв'язки в галузі оборони і безпеки з Південно-Східною Азією — регіоном з міцними альянсами США.

Про це повідомляє Reuters.

Китайські військово-морські сили розгорнуть фрегат-ракетоносець Yulin і мінно-пошукове судно Chibi для участі в спільних морських навчаннях, які триватимуть з кінця квітня до початку травня, йдеться в заяві Міністерства оборони Китаю, без уточнення місця проведення навчань.

Два роки тому Китай та Сінгапур провели спільні військові навчання в міжнародних водах у південній частині Південно-Китайського моря після оновлення двостороннього оборонного пакту в 2019 році, який передбачав проведення більш масштабних навчань за участю армії, флоту і ВПС.

Поглиблення військової співпраці між Китаєм і Сінгапуром відбувається в час підвищеної напруженості в Південно-Китайському морі, яке часто перетинають західні військово-морські сили, в тому числі американські кораблі, що проводять операції з забезпечення свободи судноплавства. Такі проходи дратують Китай, який претендує на майже всю акваторію Південно-Китайського моря, попри міжнародне занепокоєння.

У серпні минулого року американські військові провели розширені навчання Super Garuda Shield з Індонезією, в яких вперше взяли участь Сінгапур, Японія і Австралія.

Приблизно в той же час Китай відправив винищувачі-бомбардувальники до Таїланду на спільні навчання ВПС Falcon Strike 2022. Обидві країни заявляють, що навчання, які проходили на північному сході Таїланду поблизу кордону з Лаосом, мали оборонний характер.

Минулого літа навчання також відбулися на тлі підвищеної напруженості в Тайванській протоці після візиту колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Очікується, що посилення військової активності Китаю в Південно-Східній Азії в найближчі роки кине виклик впливу, який Сполучені Штати сформували на такі країни, як Сінгапур та Індонезія.

Раніше повідомлялось, що збройні сили Китаю планують провести п’ять військових навчань у різних регіонах на тлі напруженості з Тайванем і США.

КитайСингапурвійськові навчання

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