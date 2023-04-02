Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай критикує фон дер Ляєн за палкі висловлювання – POLITICO

02 квітня 2023, 10:37
Китай критикує фон дер Ляєн за палкі висловлювання – POLITICO
джерело carnegieendowment
Представник Пекіна в Брюсселі розчарований промовою глави Комісії.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер виступила із жорсткою промовою стосовно Китаю,це викликало негативну реакцію з боку китайських дипломатів.

Про це пише POLITICO.

Фу Конг, посол Китаю в Європейському Союзі,  у п'ятницю, що він "дещо розчарований" заявами фон дер Ляєн.

"Ця промова містила багато спотворень і неправильного тлумачення китайської політики та позицій Китаю", -  прокоментував Фу державній телекомпанії CGTN.

За його словами, той, хто написав цю промову для президентки, насправді не розуміє Китай, або навмисно спотворює його позиції.

У виголошеній у четвер різкій промові глава Європейської комісії закликала Європу бути "сміливішою" щодо Китаю, стверджуючи, що Пекін став "більш репресивним вдома та більш наполегливим за кордоном".

Вперше фон дер Ляєн натякнула на те, що ЄС може покласти край довготривалим спробам укласти велику торговельну угоду з Китаєм.

Торгова угода, відома як Всеосяжна угода про інвестиції (CAI), була укладена в 2020 році, але після того, як деякі депутати Європарламенту потрапили під санкції з боку Пекіна, була зупинена.

"Ми повинні визнати, що світ і Китай змінилися за останні три роки — і нам потрібно переглянути CAI у світлі нашої ширшої стратегії щодо Китаю", - сказала фон дер Ляєн.

Ван Лутун, генеральний директор з європейських справ у міністерстві закордонних справ Китаю, попередив, що ЄС грає в небезпечну гру .

"Європарламент останнім часом багато говорить про зниження ризиків. Якщо і існують якісь ризики, то лише ризики ототожнення торгівлі з ідеологією і національною безпекою та створення блокового протистояння", - написав Ван у своєму акаунті в Twitter. 

Наступного тижня фон дер Ляєн збирається поїхати до Пекіна разом із президентом Франції Макроном , де вона, як очікується, зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Ми сподіваємося, що під час її візиту до Китаю та під час діалогу з китайськими лідерами вона зможе краще зрозуміти Китай", - заявив у п’ятницю Фу, посол Китаю в Брюсселі.

США закликали ЄС запровадити санкції проти китайської супутникової компанії через допомогу росії.

Раніше китайське Міноборони заявляло, що військові сили КНР готові співпрацювати з російською армією для посилення стратегічної комунікації та координації. Обидві країни працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки.

ЄСКитайУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється