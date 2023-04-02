Китай критикує фон дер Ляєн за палкі висловлювання – POLITICO

Представник Пекіна в Брюсселі розчарований промовою глави Комісії.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер виступила із жорсткою промовою стосовно Китаю,це викликало негативну реакцію з боку китайських дипломатів.

Про це пише POLITICO.

Фу Конг, посол Китаю в Європейському Союзі, у п'ятницю, що він "дещо розчарований" заявами фон дер Ляєн.

"Ця промова містила багато спотворень і неправильного тлумачення китайської політики та позицій Китаю", - прокоментував Фу державній телекомпанії CGTN.

За його словами, той, хто написав цю промову для президентки, насправді не розуміє Китай, або навмисно спотворює його позиції.

У виголошеній у четвер різкій промові глава Європейської комісії закликала Європу бути "сміливішою" щодо Китаю, стверджуючи, що Пекін став "більш репресивним вдома та більш наполегливим за кордоном".

Вперше фон дер Ляєн натякнула на те, що ЄС може покласти край довготривалим спробам укласти велику торговельну угоду з Китаєм.

Торгова угода, відома як Всеосяжна угода про інвестиції (CAI), була укладена в 2020 році, але після того, як деякі депутати Європарламенту потрапили під санкції з боку Пекіна, була зупинена.

"Ми повинні визнати, що світ і Китай змінилися за останні три роки — і нам потрібно переглянути CAI у світлі нашої ширшої стратегії щодо Китаю", - сказала фон дер Ляєн.

Ван Лутун, генеральний директор з європейських справ у міністерстві закордонних справ Китаю, попередив, що ЄС грає в небезпечну гру .

"Європарламент останнім часом багато говорить про зниження ризиків. Якщо і існують якісь ризики, то лише ризики ототожнення торгівлі з ідеологією і національною безпекою та створення блокового протистояння", - написав Ван у своєму акаунті в Twitter.

Наступного тижня фон дер Ляєн збирається поїхати до Пекіна разом із президентом Франції Макроном , де вона, як очікується, зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Ми сподіваємося, що під час її візиту до Китаю та під час діалогу з китайськими лідерами вона зможе краще зрозуміти Китай", - заявив у п’ятницю Фу, посол Китаю в Брюсселі.

США закликали ЄС запровадити санкції проти китайської супутникової компанії через допомогу росії.

Раніше китайське Міноборони заявляло, що військові сили КНР готові співпрацювати з російською армією для посилення стратегічної комунікації та координації. Обидві країни працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки.