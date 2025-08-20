Китай купив 15 партій російської нафти, від якої відмовилася Індія – Reuters

Це дозволить знизити інтерес тамтешніх НПЗ до близькосхідної сировини, дорожчої на 2-3 доларів за барель.

Китайські нафтопереробні підприємства закупили 15 партій російської нафтисортів Urals та Varandey Blend, які вони отримають у жовтні-листопаді. Мова йде про сировину, від якої відмовилася Індія після того, як знижка на неї зменшилася, а президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями державам, які співпрацюють з рф.

Про це інформує Reuters, посилаючись на трейдерів та аналітиків.

Розмір однієї партії становить від 700 000 до 1 мільйона барелів. Аналітик компанії Kpler Сюй Муюй припустив, що Китай закупив 13 вантажів на жовтень і щонайменше два — на листопад. ЗМІ наголошують, що так у КНР може впасти інтерес до близькосхідної нафти, дорожчої на 2-3 долари за барель.

Китай — найбільший у світі імпортер нафти та головний покупець на російському нафтовому ринку. Та зазвичай Піднебесна купує сировину сорту ESPO, тоді як Urals і Varandey Blend постачають в Індію.

"Навряд чи Китай поглине всі додаткові російські обсяги, оскільки Urals не є базовим сортом для великих китайських компаній", — вважає аналітик Energy Aspects Річард Джонс. До того ж тамтешні підприємства так само можуть боятися американських санкцій, якщо Вашингтон не забезпечить мирну угоду між Україною та росією.

Тим часом Bloomberg пише, що державні НПЗ Індії після короткої перерви знову почали купувати російську нафту, попри підвищення американських торгівельних тарифів та шквал критики з боку адміністрації Дональда Трампа.