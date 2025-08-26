Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай продемонструє передове озброєння на параді – Bloomberg

26 серпня 2025, 12:29
Китай продемонструє передове озброєння на параді – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники
Китай готується продемонструвати на параді 3 вересня свої новітні протикорабельні ракети, бойові безпілотники і балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд, щоб показати свою військову міць.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За словами аналітиків Open Nuclear Network у Відні, що спеціалізуються на розвідці з відкритих джерел, на знімках, зроблених 9 серпня із супутника Airbus, зафіксовано бронетехніку, системи ППО, артилерійські установки, включно з ракетними пусковими установками, і крилаті ракети.
 
Як зазначив співробітник аналітичного центру з питань безпеки Тяньжань Сюй, нова зброя Китаю містить передові технології, такі як гіперзвукові системи, які підвищують "шанси на подолання корабельних систем ППО і явно розробляються з метою придушення ВМС США в західній частині Тихого океану".
 
Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники, сказав Сюй. До них належать безпілотники, призначені для взаємодії з пілотованими винищувачами.
 
Хоча китайська влада накрила ракети в районі розміщення, на супутникових знімках, ймовірно, також можна побачити кілька твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-41, сказав Сюй.
 
Ракета є мобільною, тобто її можна перевозити в готовому до запуску вигляді на спеціалізованій вантажівці, може нести кілька боєголовок і має дальність близько 15 000 кілометрів (9320 миль), що робить її здатною завдавати ударів по території США. Вперше її було представлено на військовому параді 2019 року, додали в CSIS.
 
За словами Сюя, кожухи також приховують інші ракети, включно з надзвуковою крилатою ракетою DF-100. Про цю зброю відомо небагато, але Китайський інститут аерокосмічних досліджень ВПС США заявив, що, імовірно, її дальність становить кілька тисяч кілометрів.
 
Крім того, публікації в соціальних мережах демонструють нові гіперзвукові протикорабельні ракети, однак на супутникових знімках ця зброя не відображена чітко, і Bloomberg не може підтвердити ці публікації.
 
Згідно з кадрами в соціальних мережах, вулицями Пекіна також демонструвалися нові зразки танків і бойових машин піхоти. За словами аналітиків, вони, мабуть, оснащені передовими датчиками і системами активного захисту - компактними протиракетними системами малої дальності - для захисту від безпілотників.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 23:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється