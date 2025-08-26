Китай продемонструє передове озброєння на параді – Bloomberg

Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники

Китай готується продемонструвати на параді 3 вересня свої новітні протикорабельні ракети, бойові безпілотники і балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд, щоб показати свою військову міць.

За словами аналітиків Open Nuclear Network у Відні, що спеціалізуються на розвідці з відкритих джерел, на знімках, зроблених 9 серпня із супутника Airbus, зафіксовано бронетехніку, системи ППО, артилерійські установки, включно з ракетними пусковими установками, і крилаті ракети.

Як зазначив співробітник аналітичного центру з питань безпеки Тяньжань Сюй, нова зброя Китаю містить передові технології, такі як гіперзвукові системи, які підвищують "шанси на подолання корабельних систем ППО і явно розробляються з метою придушення ВМС США в західній частині Тихого океану".

Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники, сказав Сюй. До них належать безпілотники, призначені для взаємодії з пілотованими винищувачами.