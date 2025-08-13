Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія приєднується до програми НАТО із закупівлі зброї для України

13 серпня 2025, 10:49
Фото: з вільних джерел
Країна планує внести щонайменше €2 млн на придбання, зокрема, систем протиповітряної оборони для ЗСУ.

Уряд Латвії візьме участь у централізованій закупівлі озброєння для України через механізми НАТО. 

Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня після засідання уряду, повідомляє портал Liepajniekiem.lv

За словами Сіліні, Латвія продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. 

Країна долучається до програми PURL, яка передбачає централізовану закупівлю критично важливого озброєння для Збройних сил України - насамперед систем протиповітряної оборони. 

Також Латвія планує внести щонайменше 2 мільйони євро, проте остаточну суму внеску буде визначено пізніше. 

Ініціатива, до якої приєднується Латвія, відповідає закликам кандидата в президенти США Дональда Трампа через НАТО щодо посилення військової підтримки України та забезпечення її сучасними засобами оборони.

Крім того, кілька тижнів тому Латвія передала Україні першу партію БТР.

 

Латвіяпідтримка України

