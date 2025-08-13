Латвія приєднується до програми НАТО із закупівлі зброї для України

Країна планує внести щонайменше €2 млн на придбання, зокрема, систем протиповітряної оборони для ЗСУ.

Уряд Латвії візьме участь у централізованій закупівлі озброєння для України через механізми НАТО.

Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня після засідання уряду, повідомляє портал Liepajniekiem.lv.

За словами Сіліні, Латвія продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Країна долучається до програми PURL, яка передбачає централізовану закупівлю критично важливого озброєння для Збройних сил України - насамперед систем протиповітряної оборони.

Також Латвія планує внести щонайменше 2 мільйони євро, проте остаточну суму внеску буде визначено пізніше.

Ініціатива, до якої приєднується Латвія, відповідає закликам кандидата в президенти США Дональда Трампа через НАТО щодо посилення військової підтримки України та забезпечення її сучасними засобами оборони.

Крім того, кілька тижнів тому Латвія передала Україні першу партію БТР.