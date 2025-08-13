Латвія приєднується до програми НАТО із закупівлі зброї для України
Уряд Латвії візьме участь у централізованій закупівлі озброєння для України через механізми НАТО.
Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня після засідання уряду, повідомляє портал Liepajniekiem.lv.
За словами Сіліні, Латвія продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Країна долучається до програми PURL, яка передбачає централізовану закупівлю критично важливого озброєння для Збройних сил України - насамперед систем протиповітряної оборони.
Також Латвія планує внести щонайменше 2 мільйони євро, проте остаточну суму внеску буде визначено пізніше.
Ініціатива, до якої приєднується Латвія, відповідає закликам кандидата в президенти США Дональда Трампа через НАТО щодо посилення військової підтримки України та забезпечення її сучасними засобами оборони.
Крім того, кілька тижнів тому Латвія передала Україні першу партію БТР.