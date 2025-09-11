Латвія закриває повітряний простір над кордоном слідом за Польщею

Обмеження діятимуть щонайменше до 18 вересня.

Латвія ухвалила рішення тимчасово закрити повітряний простір уздовж свого східного кордону з росією та Білоруссю. Обмеження на польоти діятимуть щонайменше до 18 вересня.

Про це повідомляє видання суспільний мовник LSM.

За словами міністра оборони Андріса Спрудса, закриття зони є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які він назвав грубим порушенням території НАТО. Спрудс наголосив, що в Латвії наразі немає прямої загрози, проте країна вживає превентивних заходів.

Рішення про обмеження було ухвалено після оцінки Національних збройних сил. Міністр не виключив, що заборону можуть продовжити.

У міністерстві оборони заявили, що закриття повітряного простору над східним кордоном:

дозволить посилити контроль за обмеженою повітряною зоною;

спростить виявлення несанкціонованих літальних апаратів;

звільнить повітряний простір для дій винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських систем ППО.

Крім того, обмеження сприятимуть:

розгортанню додаткових мобільних бойових підрозділів;

тестуванню акустичних систем спостереження за повітряним простором;

моделюванню сценаріїв застосування та нейтралізації безпілотників.

"Російські дрони у повітряному просторі НАТО – це тривожний сигнал. Ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти ескалації атак із застосуванням БпЛА", – підкреслив Андріс Спрудс.

Раніше ми повідомляли, що Польща вводить заборону польотів вздовж східного кордону до грудня.