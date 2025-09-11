Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія закриває повітряний простір над кордоном слідом за Польщею

11 вересня 2025, 13:27
Латвія закриває повітряний простір над кордоном слідом за Польщею
Фото: з вільних джерел
Обмеження діятимуть щонайменше до 18 вересня.

Латвія ухвалила рішення тимчасово закрити повітряний простір уздовж свого східного кордону з росією та Білоруссю. Обмеження на польоти діятимуть щонайменше до 18 вересня. 

Про це повідомляє видання суспільний мовник LSM.

За словами міністра оборони Андріса Спрудса, закриття зони є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які він назвав грубим порушенням території НАТО. Спрудс наголосив, що в Латвії наразі немає прямої загрози, проте країна вживає превентивних заходів.

Рішення про обмеження було ухвалено після оцінки Національних збройних сил. Міністр не виключив, що заборону можуть продовжити.

У міністерстві оборони заявили, що закриття повітряного простору над східним кордоном:

  • дозволить посилити контроль за обмеженою повітряною зоною;

  • спростить виявлення несанкціонованих літальних апаратів;

  • звільнить повітряний простір для дій винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських систем ППО.

Крім того, обмеження сприятимуть:

  • розгортанню додаткових мобільних бойових підрозділів;

  • тестуванню акустичних систем спостереження за повітряним простором;

  • моделюванню сценаріїв застосування та нейтралізації безпілотників.

"Російські дрони у повітряному просторі НАТО – це тривожний сигнал. Ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти ескалації атак із застосуванням БпЛА", – підкреслив Андріс Спрудс.

Раніше ми повідомляли, що Польща вводить заборону польотів вздовж східного кордону до грудня

 
Латвіянебо

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється