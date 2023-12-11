Леонід Кучма розкриває загрози кремля та попереджує Захід у інтерв'ю для The Guardian

Колишній український президент пригадав, коли з’явилися перші ознаки ревізіоністських амбіцій кремля.

Колишній президент України Леонід Кучма попередив, що США "втратять лице перед усім світом", якщо залишать Київ у скруті. За його словами, помилки Заходу сприяли тотальному вторгненню путіна минулого року.

У своєму інтерв’ю для The Guardian Кучма описав путіна як кар'єрного оперативника КДБ.

"Це його професія, з усіма наслідками, що з неї випливають. Люди кажуть, що його одержимість Україною - це свого роду манія або психічний розлад. Можливо, це правда", - сказав колишній український президент.

Британське видання пише, що Кучма вперше дав інтерв’ю західному виданню з 2015 року. 24 лютого 2022 року він та його дружина Людмила були в центрі Києва під час нападу росії.

"Я був упевнений, що путін здатен на вторгнення, але не був упевнений, чи наважиться він на нього", - сказав він.

Того ранку експрезидент України і його дружина прокинулися від вибухів.

"Це було жахливо, шок. Я побачив два бомбардувальники, що пролітали над моєю головою на вулиці", - розповів Кучма.

За його словами, метою путіна було не лише захопити територію, але й знищити саму "концепцію" України як "конкурентної альтернативи росії".

"Доказом цього є жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які путін готовий піти заради цього", - пояснив він.

Кучма розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій москви з'явилися у 2003 році. Ставши новим президентом росії, путін висунув претензії на невеликий острів Тузла в Чорному морі, розташований між Кримом і материковою частиною росії. Того разу російський лідер відступив. Але після того він послав "чіткі сигнали" про свій намір розширити кордони росії за допомогою грубої сили, коли у 2008 році відправив війська до сусідньої Грузії. Навесні 2014 року він продовжив цей курс, окупувавши Крим.

"Було вкрай неприємно, що світ не відреагував. Він мовчав. путін зрозумів, що може робити все, що завгодно, тому що не було принципової реакції", - сказав Кучма.

Тоді росія змогла захопити нові території на сході Донбасу, розпочавши майже десятирічну російсько-українську війну. Минулого тижня Кучма сказав, що ввімкнув телевізор о 3 годині ночі і побачив, як республіканці проголосували проти пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Адміністрація Байдена попередила, що без подальшої військової допомоги США путін "візьме гору" на полі бою, де українським військам вже не вистачає боєприпасів.

"Ми повинні сподіватися, що Байден зможе провести закон. США програли у Афганістані. Поразка в Україні означає, що США втрачають обличчя перед усім світом", - сказав Кучма.

На запитання, чи може Київ перемогти в часи, коли міжнародна солідарність, схоже, слабшає, він відповів: "Я вірю в перемогу. Я не можу існувати по-іншому". Колишній президент України також назвав нереалістичними припущення, що путін погодиться на мирні переговори.

"путін не може підписати документ, в якому буде сказано, що він не отримав того, що хотів в Україні. Йому доведеться пояснювати це російському народу. Він - лідер росії", - пояснив Кучма.

"Люди ненавидять росію через страждання і втрати. Дуже багато українців загинули або були поранені", - пояснив Кучма.

Він впевнений, що майбутнє України - в ЄС і НАТО, а не в складі перезавантаженої російської імперії. Своє інтерв’ю Кучма закінчив попередженням Заходу і тих, хто думає над тим, щоб кинути Україну на призволяще.

"Я хочу сказати лише одне: ми не відступимо. Ми будемо стояти до кінця. Ми ніколи не здамося, нізащо. Якщо ви будете нам допомагати, ми переможемо. Якщо ви перестанете нам допомагати, ми можемо загинути. Але тоді ви будете наступними, кого росія захоче знищити", - попередив він.