Лідерка СДПН оголосила про відставку, коаліція з Меркель під загрозою розпаду
"Дискусія у фракції і численні відгуки від партії показали мені, що необхідної підтримки для роботи мого офісу більше немає", - написала Налес всім членам СДПН, інформує "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
"Я щиро сподіваюся, що ви зможете відновити довіру і взаємну повагу і таким чином знайти людей, які можуть підтримати вас щосили", - пише вона.
Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року, фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року.
Тиск на неї посилився після провалуна місцевих виборах в Бремені. Члени партії вимагають вийти з так званої "великої коаліції" з партією Ангели Меркель. Багатьом рядовим партійцям СДПН набридло виступати союзниками канцлера.
Вибори до Європарламенту у Німеччині також завершилися для СДПН поразкою. Вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці, набравши трохи більше 15% голосів.
Минулого року СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії впала до рекордно низьких 17%.
Читайте також: Блок Меркель виграв вибори в Європарламент у Німеччині, але з рекордно низьким результатом, - екзит-пол
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент