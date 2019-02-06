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Лідерка СДПН оголосила про відставку, коаліція з Меркель під загрозою розпаду

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес оголосила про свою відставку з посади лідерки партії і фракції в Бундестазі
У понеділок вона офіційно пояснить свою відставку керівникам партії, а у вівторок - парламентській групі СДПН.
Лідерка СДПН оголосила про відставку, коаліція з Меркель під загрозою розпаду Фото: facebook.com/andrea.nahles

"Дискусія у фракції і численні відгуки від партії показали мені, що необхідної підтримки для роботи мого офісу більше немає", - написала Налес всім членам СДПН, інформує "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Я щиро сподіваюся, що ви зможете відновити довіру і взаємну повагу і таким чином знайти людей, які можуть підтримати вас щосили", - пише вона.

Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року, фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року.

Тиск на неї посилився після провалуна місцевих виборах в Бремені. Члени партії вимагають вийти з так званої "великої коаліції" з партією Ангели Меркель. Багатьом рядовим партійцям СДПН набридло виступати союзниками канцлера.

Вибори до Європарламенту у Німеччині також завершилися для СДПН поразкою. Вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці, набравши трохи більше 15% голосів.

Минулого року СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії впала до рекордно низьких 17%.  

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02 06 2019 13:55
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