Lockheed Martin отримала контракт на $1,2 млрд на постачання гіперзвукових ракет армії США

Оборонна компанія Lockheed Martin Corporation уклала з Міністерством оборони США контракт на суму $1,2 млрд, що передбачає постачання гіперзвукових ракет армії та Військово-морських сил.

Відповідно до умов угоди Lockheed Martin має надати ракети, пускові установки, системи управління, а також провести інтеграцію нового озброєння з технічними системами есмінців-невидимок класу Zumwalt. Також компанія зобов'язана постачати спеціальне обладнання, призначене для таких ракет.

Йдеться на сайті компанії.

"Lockheed Martin за допомогою нового контракту продовжить розвивати ударний потенціал гіперзвукової зброї США. Проєктні роботи – на ранній стадії – вже йдуть", – заявили в компанії.

На початку року ВМС США підписали з військовою суднобудівною компанією Ingalls Shipbuilding контракт на суму $10,5 млрд щодо модернізації стелс-есмінця Zumwalt та есмінця USS Michael Monsoor.

Американські військові хотіли б розмістити гіперзвукові ракети на кораблях класу Zumwalt вже у 2025 році та на атомних ударних підводних човнах класу Virginia у 2028 році, заявили в МВС.

Після модернізації кораблі могли б нести 12 гіперзвукових ракет, які розробляються за програмою The Common-Hypersonic Glide Body, у неядерному оснащенні. Плануючий гіперзвуковий блок ракети може маневрувати за висотою та курсом, що унеможливлює його перехоплення, стверджує Пентагон.

Новий контракт передбачає передання додаткових ракет і транспортно-пускових контейнерів армії США. Сухопутні сили планують за рік розгорнути ракети на наземних пускових установках.