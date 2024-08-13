лукашенко передає росії техніку з білоруських підрозділів на фоні власного дефіциту озброєння

Про таке рішення самопроголошеного президента білорусі виданню стало відомо від джерела у білоруському Міністерстві оборони.

білорусь передає військову техніку рф, яка відчуває нестачу ресурсів. Диктатор олександр лукашенко дав вказівку відправити росіянам техніку зі складів діючих підрозділів, оскільки в білоруській армії також виснажений арсенал.

Про це повідомляє Білоруські новини.

Про таке рішення самопроголошеного президента білорусі виданню стало відомо від джерела у білоруському Міністерстві оборони.

Зазначається, що із проханням передати частину техніки росія звернулась до білорусі після успішних дій ЗСУ у Курській області, оскільки зіткнулась із гострим дефіцитом озброєння як на цьому напрямку, так і на інших.

Такі передачі білоруської військової техніки відбуваються не вперше. Наприклад, у 2022 році, коли російські збройні сили зазнали значних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, росія звернулася до білорусі з проханням використовувати її арсенали. Тоді було передано танки Т-72А, боєприпаси, артилерію та вантажну техніку зі складів.

Повідомляється, що сьогоднішня ситуація є критичною. У 2022 році Лукашенко передавав техніку рф зі складів, а зараз він змушений віддавати техніку з діючих підрозділів. Це вказує на те, що власні арсенали білорусі були фактично спустошені.