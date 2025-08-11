Литва оголосила військові навчання поблизу білорусі

Військові навчання "Лютий вовк 2025" відбудуться у Варенському районі

Литва розпочала польові тактичні оціночні навчання "Лютий вовк 2025", які відбудуться з 11 по 22 серпня у Варенському районі, що межує з білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначили у Збройних силах Литви, організатором навчань є піхотний батальйон Великого князя Литовського Альгірдаса піхотної бригади "Залізний вов". У них візьмуть участь близько 350 солдатів та 50 одиниць техніки.

За перший тиждень підрозділи проведуть оборонні операції в населених пунктах Варенського району, використовуючи бойові машини піхоти "Вілкас". За другий тиждень на полігоні Гайжюнай відбудуться бойові стрільби дивізійного рівня.

Під час навчань буде використано імітовані боєприпаси та піротехнічні заряди. Військова техніка інтенсивно пересуватиметься дорогами Варенського району, що може спричинити незручності для місцевих жителів.