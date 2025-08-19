Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб

19 серпня 2025, 19:57
Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Фото з вільних джерел
Мадуро звинуватив США у спробі наступу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 мільйона цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

Про це йдеться у його заяві, яку поширило агентство "Сіньхуа".

На зустрічі з губернаторами та мерами Мадуро оголосив про плани щодо організації бойових груп на заводах та робочих місцях. Він назвав цей крок «ідеальним поєднанням народу, поліції та збройних сил» для гарантування миру й суверенітету Венесуели.
 
"Народ готовий дати відсіч будь-якому наступу", – говорив Мадуро.
 
Таким чином він прокоментував висловлювання міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив Вашингтон у спробах «виправдати військові дії в Карибському басейні» під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків.
 
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розпорядився відправили військову ескадру до Венесуели – три есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson. Також він наказав відправити 4 тис. моряків і морських піхотинців, літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен. Представники американської адміністрації вважають, що Мадуро сприяє наркокартелям. Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, що допоможе заарештувати президента Венесуели.
