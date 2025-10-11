Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Він доручив йому сформувати уряд.

Президент Франції Емманюель Макрон перепризначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра, доручивши йому сформувати новий уряд після кількох днів політичної нестабільності.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Увечері 10 жовтня, після серії консультацій із представниками основних парламентських партій, Макрон вирішив знову довірити Лекорню пост глави уряду. Того ж дня він дав йому мандат на формування кабінету міністрів.

Нагадаємо, лише чотири дні тому, 6 жовтня, Лекорню подав у відставку, пояснивши це тим, що "не виконані умови для ефективного управління країною". Його несподіваний крок загострив політичну кризу у Франції.

У четвер Макрон зустрівся з лідерами всіх партій, представлених у парламенті, за винятком "Нескореної Франції" та "Національного об'єднання", які бойкотували консультації, вимагаючи розпуску парламенту.

Політичні оглядачі розцінюють перепризначення Лекорню як спробу стабілізувати ситуацію і зберегти контроль виконавчої влади без дострокових виборів.

Нагалємо, що 6 жовтня прем'єр-міністр Франції Лекорню подав у відставку.