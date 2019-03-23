Марш проти Brexit у Лондоні: організатори заявляють про мільйон учасників
Кампанія People's Vote, яка організувала марш і демонстрації зазначає, що на марш підтримали багато людей з усієї країни, повідомляє "Укрінформ".
"За оцінками, сьогодні в марші Put It To The People (з англ."Залиште вибір за народом") взяли участь близько 1 мільйона осіб", - йдеться в повідомленні.
Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії.
Мер міста Садік Хан також виступив на підтримку проведення нового референдуму: "Деякі стверджують, що нове громадське голосування викличе подальше розділення. Я не згоден - це можливість, якої ми відчайдушно потребуємо, щоб вирішити розбіжності, яких стало тільки більше після (проведеного в 2016 році) референдуму", - сказав він, виступаючи перед учасниками акції в Лондоні.
Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.
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