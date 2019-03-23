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Марш проти Brexit у Лондоні: організатори заявляють про мільйон учасників

"Деякі стверджують, що нове громадське голосування викличе подальше розділення"
В акції з вимогою проведення другого референдуму про Brexit в Лондоні бере участь мільйон осіб, мер міста підтримує ініціативу.
Марш проти Brexit у Лондоні: організатори заявляють про мільйон учасників Фото: twitter.com/peoplesvote_uk

Кампанія People's Vote, яка організувала марш і демонстрації зазначає, що на марш підтримали  багато людей з усієї країни, повідомляє "Укрінформ".

"За оцінками, сьогодні в марші Put It To The People (з англ."Залиште вибір за народом") взяли участь близько 1 мільйона осіб", - йдеться в повідомленні.

Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії.

Мер міста Садік Хан також виступив на підтримку проведення нового референдуму: "Деякі стверджують, що нове громадське голосування викличе подальше розділення. Я не згоден - це можливість, якої ми відчайдушно потребуємо, щоб вирішити розбіжності, яких стало тільки більше після (проведеного в 2016 році) референдуму", - сказав він, виступаючи перед учасниками акції в Лондоні.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

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23 03 2019 18:57
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