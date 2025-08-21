Мелоні пропонує "легке НАТО" для України – Bloomberg

План Італії передбачає ухвалення рішення про підтримку України протягом 24 годин у разі нового нападу рф

Європейські лідери обговорюють новий механізм безпеки для України, ініційований прем’єркою Італії Джорджею Мелоні. План передбачає, що союзники Києва зобов’язуватимуться протягом 24 годин ухвалити рішення про військову чи економічну підтримку України у разі відновлення агресії з боку росії.

Пропозиція отримала назву "легке НАТО", оскільки вона нагадує принцип колективної оборони Альянсу, але не передбачає фактичного членства України в НАТО. За задумом Мелоні, країни, що підписали двосторонні угоди з Києвом, мали б оперативно координувати свої дії у випадку нової атаки.

За даними джерел, йдеться про надання Україні швидкої оборонної допомоги, фінансової підтримки, посилення Збройних сил та санкцій проти росії. Наразі невідомо, чи включатиме план безпосереднє відправлення військ на українську територію.