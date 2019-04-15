Міністерства охорони здоров'я України та США планують укласти меморандум про співпрацю "Міжнародні партнери пильно стежать за трансформацією системи охорони здоров'я в Україні та приємно здивовані результатами"

Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США планують укласти меморандум про співпрацю у сферах лікування і запобігання онкологічним захворюванням, клінічних і наукових досліджень у сфері онкології, загальної вакцинації та вакцинації для профілактики папіломавірусу.

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Відповідні питання в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун обговорила на зустрічі з міністром охорони здоров'я і соціальних служб США Алексом Азаром,повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. За словами Супрун, міжнародні партнери відзначають позитивні результати реформи системи охорони здоров'я в Україні. "Міжнародні партнери пильно стежать за трансформацією системи охорони здоров'я в Україні та приємно здивовані результатами. Є серйозний запит на наш досвід упровадження змін і прохання поділитися інструкціями. Ми будуємо сучасну систему охорони здоров'я з нуля, тому можемо вчитися на помилках інших. Утім, є серйозні виклики - зміни доводиться робити на тлі війни, політичної нестабільності та забюрократизованості країни", - процитувала прес-служба в.о. міністра. Нагадаємо, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила про те, що з літа в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.

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