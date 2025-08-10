Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі

10 серпня 2025, 19:22
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
фото: blic.rs
Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink, де йому стало зле

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі. Зараз він відновлюється після операції в лікарні.

Про це повідомляє Blic.

Міністр Дарко Глішич був гостем ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали.

У мережі опублікували записи етеру. На кадрах помітно, що ведучі стурбовані станом міністра, який продовжив розмову, попри проблеми зі здоров'ям.
 
Президент Александар Вучич відвідував Глішича в лікарні після того, як міністрові зробили операцію. Він також відзначив, що Дарко Глішич переніс інсульт у студії TV Pink, яка розташована недалеко від лікарні.
 
"Глішич говорить іще не зовсім нормально, але чудово, що він говорить. Він рухає і правою рукою, і правою ногою, що є великими кроками. Добре, що він зміг розповісти, коли почав почуватися погано і як це сталося", – повідомив Вучич.
