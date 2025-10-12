Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр оборони Нідерландів відвідав Одещину

12 жовтня 2025, 14:31
Міністр оборони Нідерландів відвідав Одещину
морська міна Одещина
Там він ознайомився з наслідками російських атак.

В неділю, 12 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у межах свого візиту до України побував в Одеській області, де ознайомився з безпековою ситуацією в регіоні.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

"Разом із командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою ознайомили пана Брекельманса з поточною безпековою ситуацією в регіоні. Обговорили наслідки постійних ворожих обстрілів по цивільній та критичній інфраструктурі, ситуацію в енергетичному секторі та підготовку до зимового періоду", - йдеться у дописі. 

Під час зустрічі міністр підкреслив важливість подальшої підтримки України з боку Нідерландів як у військовій, так і в гуманітарній сферах.

"Нідерланди і надалі підтримуватимуть українських військових і цивільне населення", - наголосив Рубен Брекельманс.

Очільник Одеської ОВА подякував Нідерландам за солідарність та допомогу:

"Дякуємо Нідерландам за спільну боротьбу заради майбутнього. Разом сильніші!", - додав Кіпер.

Крім того, минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів перебуває з візитом у Києві.

 

Нідерландипідтримка УкраїниОдещина

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється