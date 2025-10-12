Міністр оборони Нідерландів відвідав Одещину

Там він ознайомився з наслідками російських атак.

В неділю, 12 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у межах свого візиту до України побував в Одеській області, де ознайомився з безпековою ситуацією в регіоні.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

"Разом із командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою ознайомили пана Брекельманса з поточною безпековою ситуацією в регіоні. Обговорили наслідки постійних ворожих обстрілів по цивільній та критичній інфраструктурі, ситуацію в енергетичному секторі та підготовку до зимового періоду", - йдеться у дописі.

Під час зустрічі міністр підкреслив важливість подальшої підтримки України з боку Нідерландів як у військовій, так і в гуманітарній сферах.

"Нідерланди і надалі підтримуватимуть українських військових і цивільне населення", - наголосив Рубен Брекельманс.

Очільник Одеської ОВА подякував Нідерландам за солідарність та допомогу:

"Дякуємо Нідерландам за спільну боротьбу заради майбутнього. Разом сильніші!", - додав Кіпер.

Крім того, минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів перебуває з візитом у Києві.