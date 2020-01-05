Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засудив невиправдане пом’якшення карантину на Черкащині

Таке рішення ставить під загрозу життя і здоров’я людей, а також може призвести до катастрофічних наслідків щодо поширення коронавірусу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов засуджує невиправдане пом’якшення карантину, яке ініціювала Черкаська міська рада.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив під час робочої поїздки в Черкаську область.

“Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. Ми, в Уряді, готуємо пом’якшення карантину вже з 11 травня. Всі ці кроки ґрунтуються на думці спеціалістів, вірусологів, на даних, які в нас є. Ми повинні бути впевнені, що наші дії не погіршать ситуацію. Рішення відкрити магазини і торгові центри, а також тераси в закладах громадського харчування може звести нанівець роботу, проведену протягом останніх 1,5 міс. Діям влади буде надана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я засуджую такі дії, бо вони ставлять під загрозу життя і здоров’я людей”, - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, станом на 1 травня в Черкаській області 296 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 6 із них – за минулу добу. Всього летальних випадків 9, а одужало 63 особи.

Що цього призвело?

Від 1-ого травня, частина підприємців у Черкасах зможе відновити свою діяльність. Рішення про це ухвалив на своєму засіданні виконавчий комітет Черкаської міської ради. До такого кроку тут вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.

Джерело : офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.