Міністри оборони ЄС погодили надання €1 млрд допомоги Україні

Міністри оборони Європейського Союзу погодилися з пропозицією щодо надання Україні негайної військової допомоги.

Впродовж тижнів має відбутись поставка артснарядів калібрів 155 мм та 152 мм.А для компенсації з Європейського фонду миру буде виділено €1 млрд.

Передає Укрінформ.

За словами агенства, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

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