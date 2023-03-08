Міністри оборони ЄС погодили надання €1 млрд допомоги Україні
08 березня 2023, 17:45
Міністри оборони Європейського Союзу погодилися з пропозицією щодо надання Україні негайної військової допомоги.
Впродовж тижнів має відбутись поставка артснарядів калібрів 155 мм та 152 мм.А для компенсації з Європейського фонду миру буде виділено €1 млрд.
Передає Укрінформ.
За словами агенства, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.
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