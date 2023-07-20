Міноборони білорусі оголосило про спільні навчання з ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею

Повідомляється, що протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій білорусі спільно із представниками ПВК будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

Спільні навчання білоруських спецназівців та найманців ПВК "Вагнера" пройдуть на полігоні неподалік від кордону з Польщею.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони білорусі.

Повідомляється, що протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій білорусі спільно із представниками ПВК будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

Зазначимо, що цей полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

Додамо, що раніше Польща вирішила зміцнити кордон із білоруссю через переміщення до країни "вагнерівців".

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина частина його найманців мала переміститися до білорусі. Туди ж мав прибути й сам Прігожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

18 липня "Білоруський Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятої колони.