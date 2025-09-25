Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міноборони Фінляндії стало жертвою масштабної кібератаки

25 вересня 2025, 10:38
Фото: korrespondent.net
Сайт відомства був перевантажений.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про кібератаку на свій офіційний сайт. Протягом певного часу ресурс був недоступний через навмисне перевантаження запитами.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в соцмережі X (Twitter)

Зазначається, що йдеться про атаку типу DDoS (відмова в обслуговуванні), коли сервери цілеспрямовано перевантажуються великою кількістю фальшивих запитів. У результаті користувачі не могли отримати доступ до сайту.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", - йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі атака припинилася, однак, як зазначають у Міноборони, доступ до сайту все ще може бути нестабільним через застосовані захисні заходи.
Хто стоїть за атакою, поки невідомо.

 
Фінляндіякібератака

