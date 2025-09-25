Міноборони Фінляндії стало жертвою масштабної кібератаки

Сайт відомства був перевантажений.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про кібератаку на свій офіційний сайт. Протягом певного часу ресурс був недоступний через навмисне перевантаження запитами.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що йдеться про атаку типу DDoS (відмова в обслуговуванні), коли сервери цілеспрямовано перевантажуються великою кількістю фальшивих запитів. У результаті користувачі не могли отримати доступ до сайту.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", - йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі атака припинилася, однак, як зазначають у Міноборони, доступ до сайту все ще може бути нестабільним через застосовані захисні заходи.

Хто стоїть за атакою, поки невідомо.