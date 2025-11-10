Морські дрони атакували російський Туапсе: пошкоджено причал

Місцеві джерела повідомляють про вибухи та пошкодження одного з причалів, режим безпілотної небезпеки діяв у місті майже вісім годин.

У ніч на 10 листопада морські дрони атакували портове місто Туапсе на чорноморському узбережжі росії. За повідомленнями місцевих джерел, під час атаки було пошкоджено один із причалів.

Про це інформують росЗМІ.

Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів у місті, а режим "безпілотної небезпеки" діяв у Туапсе майже вісім годин.

Голова Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко оголосив про скасування загрози атаки морських безекіпажних катерів (БЕК) та безпілотників лише близько 8:00 за московським часом. Згодом він відредагував своє повідомлення, прибравши згадку про БЕК, однак ця інформація залишилася у Telegram-каналі Оперативного штабу Краснодарського краю.

Спочатку російська влада не коментувала наслідки інциденту, а Міноборони РФ заявило лише про збиття семи безпілотників над Чорним морем. Згодом в Оперативному штабі уточнили, що в акваторії поблизу Туапсе було нейтралізовано чотири морські дрони.

"Один із безекіпажних катерів здетонував біля берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж і човновий ангар. Постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби", - йдеться у повідомленні штабу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі підтвердив факт атаки, лаконічно зазначивши:

"У Туапсе вночі підгоріло в порту".

Минулого тижня ми писали, що українські дрони паралізували порт і НПЗ у Туапсе.