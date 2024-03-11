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ПОЛІТИКА

Можливості росії з виробництва зброї: стійкість на кілька років, але з погіршенням якості – WSJ

11 березня 2024, 16:27
Можливості росії з виробництва зброї: стійкість на кілька років, але з погіршенням якості – WSJ
Фото: smnews.com.ua
російські виробники зброї зіштовхуються із проблемою кадрів.

Здатність росії випускати танки, ракети й снаряди здивувала Захід і посилила тиск на Україну. Питання в тому, як довго це триватиме? Деякі західні чиновники та аналітики вважають, що цифри російського військового виробництва вводять в оману і приховують такі проблеми, як брак робочої сили та падіння якості. На їхню думку, нарощування виробництва може виявитися нестійким, оскільки воно забирає ресурси в економіки загалом, а будь-яке падіння обсягів виробництва може призвести до того, що Росія стане ще більше залежати від допомоги Китаю, Ірану та КНДР.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Кремль швидко спрямував кошти у збройову промисловість. Минулого року 21% федеральних видатків було спрямовано на те, що москва відносить до категорії оборони, порівняно з майже 14% у 2020 році. Бюджет на 2024 рік передбачає ще більшу частку витрат — понад 29%.

Як вважає високопоставлений чиновник НАТО, росія, ймовірно, зможе підтримувати військові дії в нинішніх масштабах протягом ще двох-п'яти років. Принаймні дві європейські військові розвідки також вважають, що росіяможе виробити достатньо зброї, щоб протриматися ще кілька років.

Однак зростання виробництва і загальний рівень військових витрат можуть виявитися нестійкими з огляду на відтік інвестицій, робочої сили й матеріалів з інших секторів економіки, вважає Центральний Банк Фінляндії. Аналіз Центрального Банку також показує, що значна частина зростання виробництва припала на низькотехнологічнупродукцію, таку як вироби зі сталі, а не на більш складні вироби типу напівпровідників, у виробництві яких росія залежить від іноземних постачальників.

"Деякі аналітики ставлять під сумнів успіхи москви. Наприклад, у цифрах виробництва не робиться різниці між новоствореними бронемашинами й старими моделями, які розконсервували та знову ввели в експлуатацію", — пише видання.

російські виробники зброї також зіштовхуються із проблемою кадрів. На початку минулого року брак робочої сили на "Уралвагонзаводі" був настільки серйозним, що підприємство прийняло на роботу 250 засуджених із прилеглої в'язниці, повідомили тоді у виправній установі.

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