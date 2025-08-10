МЗС відреагувало на заяву Фіцо про Україну

В МЗС наголосили, що заяви Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів" в контексті майбутнього саміту лідерів США та росії Дональда Трампа і путіна. У МЗС України відреагували на висловлювання Фіцо та засудили поведінку Прем'єра.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

Роберт Фіцо, коментуючи саміт лідерів США і рф, заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Володимир Путін – найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", – сказав словацький Прем'єр.

У МЗС України засудили подібну риторику. Там наголосили, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення рф, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", – зазначають у відомстві.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

"Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", – наголошують у МЗС.