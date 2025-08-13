На Алясці путіна охоронятимуть росіяни разом з американцями: деталі

Безпеку диктатору рф гарантуватимуть і американські спецслужби - попри напружені відносини між країнами.

Під час візиту Володимира путіна на Аляску його безпеку забезпечуватиме особиста охорона російського президента у співпраці з Секретною службою США.

Про це розказав екс високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберта Макдоналда агентству ТАСС.

За словами Макдоналда, спільна робота охоронних служб у подібних випадках є звичною практикою, незалежно від політичних розбіжностей між країнами.

"У таких ситуаціях політика відходить на другий план. Правоохоронці діють як професіонали, роблячи все можливе для повного захисту своїх лідерів", - зазначив він.

Макдоналд має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував заходи безпеки під час великих міжнародних самітів, зокрема AТЕС-2011 і G8-2012. Як приклад ефективної міжнародної взаємодії він навів щорічну сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці десятків держав, зокрема й політичних опонентів США, співпрацюють скоординовано та результативно.

Колишній агент також поділився власним позитивним досвідом співпраці з російськими колегами під час візитів Джорджа Буша-молодшого, відзначивши їхній високий рівень професіоналізму. Нині Роберт Макдоналд викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.

Вже цієї п’ятниці має відбутись зустріч Трампа і путіна.