На пілотну реформу екстреної медичної допомоги передбачено 1 млрд гривень, - Мінфін

Модернізація торкнеться всіх регіонів, а пілотний проект стартує в п'яти областях і Києві

З 1 квітня у всіх регіонах почнеться модернізація оперативно-диспетчерських служб. На реалізацію пілотного проекту з розвитку системи екстреної медичної допомоги в держбюджеті на 2019 рік передбачено 1 млрд грн.

"З 1 квітня 2019 року в усіх регіонах України почнеться модернізація оперативно-диспетчерських служб, а у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві стартує пілотний проект з розвитку системи екстреної медичної допомоги (ЕМД). У держбюджеті-2019 на пілот з реформи системи екстреної медичної допомоги передбачено 1 млрд гривень", - повідомляє прес-служба Мінфіну.

МОЗ пропонує на розгляд уряду нову модель надання ЕМП, метою якої є доступне, своєчасне і якісне медичне обслуговування громадян, щоб у критичній ситуації кожен українець невідкладно міг отримати необхідну допомогу.

"Швидка" приїжджає за 10 хвилин на 56% викликів", - незалежна експертиза

Реалізація нової моделі надання ЕМП передбачає фінансування за такою формулою: не більш ніж 75% від визначеної потреби фінансується за рахунок держбюджету, не менш ніж 25% - за рахунок місцевих бюджетів.

Основні нововведення включають оновлення алгоритмів диспетчеризації, створення нової IT-інфраструктури, оновлення обов'язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад, нові автомобілі та обладнання тощо.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 27 лютого оголосив про запуск пілотного проекту реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медгарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.