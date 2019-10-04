Насіров через суд намагається оскаржити конкурси на посади голів податкової та митної служб
"Роман Насіров у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними та нечинними Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби України" та "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби України", - повідомили у Суді.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.
"Як дізнатися, що реформа рухається в правильному напрямі і що конкурси відбуваються в прозорий спосіб і його результати непокоять тих, хто не готовий до створення нової сервісної податкової служби і нової сильної митної служби? Ось - в хід йдуть останні козирі - спроби зупинити конкурси за допомогою суду", - відреагувала на інформацію про новий позов Насірова міністерка фінансів України Оксана Маркарова.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань держслужби прийняло документи від 14 кандидатів на посади керівників Державної податкової служби та Державної митної служби, які створюються в рамках поділу Фіскальної служби.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію