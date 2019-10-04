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Насіров через суд намагається оскаржити конкурси на посади голів податкової та митної служб

"Як дізнатися, що реформа рухається в правильному напрямі і що конкурси відбуваються в прозорий спосіб і його результати непокоять тих, хто не готовий до створення нової сервісної податкової служби і нової сильної митної служби?"
Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров подав позов до Кабінету міністрів, у якому хоче скасувати проведення урядом конкурсів на посади новостворених Державної податкової та Державної митної служб. На ці служби уряд планує розділити ДФС.
Насіров через суд намагається оскаржити конкурси на посади голів податкової та митної служб Фото: з вільних джерел

"Роман Насіров у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними та нечинними Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби України" та "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби України", - повідомили у Суді.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

"Як дізнатися, що реформа рухається в правильному напрямі і що конкурси відбуваються в прозорий спосіб і його результати непокоять тих, хто не готовий до створення нової сервісної податкової служби і нової сильної митної служби? Ось - в хід йдуть останні козирі - спроби зупинити конкурси за допомогою суду", - відреагувала на інформацію про новий позов Насірова міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань держслужби прийняло документи від 14 кандидатів на посади керівників Державної податкової служби та Державної митної служби, які створюються в рамках поділу Фіскальної служби.

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10 04 2019 15:18
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