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ПОЛІТИКА

НАТО готується до найбільших навчань з часів Холодної війни на фоні загрози від росії – The Times

15 лютого 2024, 14:23
НАТО готується до найбільших навчань з часів Холодної війни на фоні загрози від росії – The Times
Фото: з вільного доступу
Головний стратегічний документ Альянсу визначає росію як найбільш значну і пряму загрозу безпеці країн-членів НАТО.

Сотні армійських машин були завантажені в Марчвуді на вантажне судно, що прямує до Німеччини, в рамках навчань НАТО Steadfast Defender, в яких до травня братимуть участь 90 000 військовослужбовців країн альянсу. Під час навчань — найбільших з часів холодної війни — військовослужбовці країн НАТО відпрацьовуватимуть дії американських військ щодо посилення європейських союзників у країнах, що межують із росією, і на східному фланзі альянсу.

Про це пише видання The Times.

Авіаносець Королівського флоту HMS Prince of Wales приєднається до більш ніж 50 інших кораблів, включно з міноносцями, а також до більш ніж 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1100 бойових машин, включно зі 133 танками. За сценарієм воєнного часу, передбаченим військовими планувальниками, події в Марчвуді 13 лютого сталася б за кілька тижнів до того, як президент путін розпочав повномасштабну війну з НАТО, оскільки вони отримали б розвіддані, що попереджають їх про напад, що наближається. Солдати впевнені, що вони могли б повторити те саме завдання, якби країна перебувала у стані війни з росією.

"Зрештою, солдати знають, що це їхня робота, незалежно від того, мирний це час чи воєнний", — сказав капітан Грег Джардін, оперативний офіцер 17 портового і морського полку.

7-а бронетанкова дивізія, також відома як "Пустельні щурі", вже прямує до Польщі для участі в початковому етапі навчань Steadfast Defender. Понад 600 машин, завантажених на вантажні судна в Марчвуді, вирушать до Німеччини, а потім суходолом дістануться Польщі. Хоча НАТО не згадує росію у рамках навчання Steadfast Defender, але головний стратегічний документ Альянсу визначає росію як найбільш значну і пряму загрозу безпеці країн-членів НАТО.

Нагадаємо, НАТО створить навчальний центр для підвищення боєготовності українських військ.

війнаНАТОрф тероризм

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