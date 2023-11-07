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НАТО після рішення рф призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі

07 листопада 2023, 16:08
НАТО після рішення рф призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі
Фото: з вільного доступу
Країни НАТО засудили рішення росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі і мають намір призупинити дію Договору "на стільки часу, скільки це буде необхідно".

Про це НАТО написало на сайті

"Члени Альянсу засуджують рішення hосії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі і її агресивну війну проти України, яка суперечить цілям Договору. Вихід hосії з ДЗЗСЄ є останнім у низці дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку", - йдеться в заяві.

росія продовжує демонструвати неповагу до контролю над озброєннями, в тому числі до ключових принципів взаємності, прозорості, дотримання, верифікації та згоди приймаючої країни, і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, додали в Альянсі. 

"Визнаючи роль Договору як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці Альянсу дотримуються Договору, а росія ні, була б нестійкою. Тому, як наслідок, держави-учасниці ДЗЗСЄ мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки часу, скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародним правом. Це рішення повністю підтримується усіма членами НАТО", - додали в Північноатлантичній раді.

Члени Альянсу заявили, що залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки, беручи до уваги домінуюче безпекове середовище і безпеку усіх членів Альянсу.

"Це доповнює сили і засоби стримування і оборони Альянсу, які члени Альянсу вирішили і надалі посилювати. Члени Альянсу продовжуватимуть консультуватись і оцінювати наслідки нинішнього середовища безпеки і його вплив на безпеку Альянсу і на наш підхід. Члени Альянсу використовуватимуть НАТО як платформу для поглибленого обговорення і тісних консультацій щодо зусиль з контролю над озброєннями", - підсумували в НАТО. 

Нагадаємо, що сьогодні росія вийшла з Договору про збройні сили в Європі, а дію документа рф призупинила ще 16 років тому.

НАТОдоговір

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