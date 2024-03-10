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НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни – Le Monde

10 березня 2024, 16:23
НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни – Le Monde
У масштабних маневрах Альянсу під назвою "Стедфаст дефендер 24" беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з 32 країн світу і не менше 1100 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє французька щоденна газета Le Monde

НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів закінчення холодної війни. 

У великомасштабних маневрах Альянсу під назвою Steadfast Defender 24 беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки. 

"Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам", - йдеться у матерілалі.

Ми також повідомляли, що на початку місяця у Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід".

 

НАТОнавчання

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