НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни – Le Monde

У масштабних маневрах Альянсу під назвою "Стедфаст дефендер 24" беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з 32 країн світу і не менше 1100 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє французька щоденна газета Le Monde.

НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів закінчення холодної війни.

У великомасштабних маневрах Альянсу під назвою Steadfast Defender 24 беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки.

"Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам", - йдеться у матерілалі.

Ми також повідомляли, що на початку місяця у Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід".