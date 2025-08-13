НАТО вперше підняло італійські F‑35 з Естонії на перехоплення літака рф

Ці багатоцільові винищувачі базуються в Естонії.

В середу, 13 серпня, два італійські винищувачі F‑35 вперше були підняті в повітря з авіабази в Естонії для перехоплення російського літака, що наблизився до простору НАТО.

Про це повідомив пресцентр Повітряного командування НАТО у соцмережі X (Twitter).

У середу у повідомленні наголошується, що F‑35 вилетіли як частина стандартної реакції на порушення повітряного простору альянсу. Італійська оперативна група Повітряних сил — 32-й винищувальний полк на авіабазі Еммарі — перебуває в режимі повної готовності 24/7, що демонструє готовність НАТО захищати свій повітряний простір.

Крім того, на початку літа винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою.